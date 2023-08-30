حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:29 صباحاً - حددت شركة "أبل"، موعداً لأكبر حدث لترقية منتجاتها هذا العام، للكشف عن هاتف "أيفون 15" والجيل التالي من الساعات الذكية، وذلك يوم 12 سبتمبر .

«أبل» تكشف عن هاتف آيفون 15 الجديد.. 12 سبتمبر

جاء ذلك بحسب خطة أعلنتها الشركة على موقعها الإلكتروني وعبر بريد إلكتروني بعنوان "وندرلوست" "Wonderlust"، ومن المقرر بث العرض التقديمي عبر الإنترنت في الساعة 10 صباحاً بتوقيت الباسيفك، مع حدث مصاحب بمسرح ستيف جوبز التابع لشركة "أبل" في كوبرتينو، بكاليفورنيا.

من ناحيتها، ذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق أن شركة "أبل" كانت تخطط لتقديم المنتجات الجديدة في ذلك التاريخ، إذ تتعرض "أبل" لضغوط أكبر من المعتاد مع إطلاق "أيفون" حيث انخفضت مبيعاتها لمدة ثلاثة أرباع متتالية في ظل مواجهة الشركة الطلب الهش على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

ومن المفترض أن تساعد المنتجات الجديدة في استعادة النمو في موسم العطلات الجاري، وهي أكبر فترة مبيعات لشركة "أبل" هذا العام. يجلب "أيفون" وساعات أبل معاً غالبية إيرادات عملاق التكنولوجيا.

مواصفات الهاتف الجديد

ومن أبرز ما في هذا الحدث هو تشكيلة "أيفون 15"، والتي ستتضمن طرازين للمبتدئين وطرازين متطورين، وستحصل الأجهزة المنخفضة التكلفة، والتي من المحتمل أن يطلق عليها اسم "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس"، على بعض إمكانيات طرازات "برو" (Pro) الذي طرح العام الماضي، مثل شريحة A16 وواجهة ديناميكية وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، ولكنها ستحتفظ بالتصميم الحالي.

ومن المرتقب أن تطرأ تغييرات أكثر أهمية على النماذج المتطورة، بما في ذلك الإطار المعاد تصميمه الذي يستخدم التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، وحدود أرق بكثير حول الشاشة ومعالج A17 الذي يستخدم رقائق 3 نانومتر الأكثر تقدماً، كما أن التيتانيوم سيجعل الهواتف أخف قليلاً. وهناك زر جديد قابل للتخصيص سيحل محل مفتاح كاتم الصوت القديم الموجود منذ ظهور المنتج لأول مرة في عام 2007.

كما سيضيف جهاز "أيفون" الجديد المتطور، والذي يحتوي على شاشة مقاس 6.7 بوصة، كاميرا جديدة ذات تقريب بصري أعمق، وهو ما يعني أن الكاميرا يمكنها التركيز بشكل أوضح على الأشياء البعيدة باستخدام العدسة المادية نفسها، بدلاً من البرامج، مما يؤدي إلى الحصول على لقطات ذات جودة أعلى.

وستتحول جميع أجهزة "أيفون" الأربعة الجديدة إلى منفذ شحن USB-C للتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، ليكون هذا بمثابة أول مدخل موصل لجهاز iPhone منذ عام 2012.

شركة "أبل" أجهزة توفر "أيفون" الجديدة للطلب المسبق

عادةً ما توفر شركة "أبل" أجهزة "أيفون" الجديدة للطلب المسبق في الجمعة التالية بعد الكشف عنها وتبدأ في تسليمها للعملاء والمتاجر بعد أسبوع واحد. وذكرت بلومبرغ نيوز أن الشركة تخطط أيضاً لزيادة الأسعار على بعض طرازاتها المتقدمة هذا العام.

ولمطابقة أجهزة "أيفون" الجديدة، ستقدم "أبل"، خلال الفاعلية، سماعات "أيربودز" (AirPods) محدثة حيث ستتضمن منفذ شحن USB-C.

وعلى صعيد "أبل ووتش" (Apple Watch)، ستكشف الشركة عن تشكيلة الإصدار التاسع ونسخة الجيل الثاني من "ألترا" المتطورة، والتي ظهرت لأول مرة في العام الماضي.

وستحتوي النماذج الجديدة على شرائح أسرع –مما يمثل أول تعزيز لأداء ساعة أبل الذكية منذ ثلاث سنوات– ولكن التغييرات الأخرى ستكون طفيفة.

ومن المتوقع أن تكون ألوان إطار الساعة الجديدة إحدى نقاط تنشيط البيع. على سبيل المثال، قامت شركة "أبل" باختبار اللون الأسود لإصدار "ألترا".