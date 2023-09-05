انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر جوال تكنو سبارك 10 برو.. أفضل هاتف للألعاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أزيح الستار عن جوال تكنو سبارك 10 برو في مارس 2023 بسعة تخزين وصلت لـ 128 جيجا بايت و8 جيجا رام ليكون الأفضل في فئته السعرية لتحميل الألعاب بكافة أنواعه.

مميزات جوال تكنو سبارك 10 برو

يتوفر جوال تكنو سبارك 10 برو بلونين أسود نجمي ، وأبيض لؤلؤي وبالإضافة إلي شاشة IPS LCD بـ 6.8 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 2460 × 1080 بكسل بجودة تصوير (FHD) ومميزات متعدده للكاميرا في تصوير الصور والفيديوهات.

ويتم تشغيل جهاز جوال تكنو سبارك 10 برو بواسطة مجموعة شرائح Mediatek Helio G88 بحجم 12 نانومتر، بالإضافة لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجا ودعم تخزين داخلي يصل إلي 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت.

ويحتوي جوال تكنو سبارك 10 برو علي كاميرا خلفية قلاقية بدقة 50 ميجا بيكسل بينما يحتوي علي كاميرا خلفية واحدة تصل دقتها إلي 32 ميجا بكسل لصور السيلفي

وتعد الكاميرات في الهاتف هي الأفضل حيث يمكنك تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 فريم في الثانية الواحد وبنظام تشغيل Android 13 فيما يتم تشغيل الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

عيوب جوال تكنو سبارك 10 برو

ويأتي الهاتف الجديد بإصدارين الأول بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة داخلية 8 جيجا رام فيما يأتي الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا بايت و8 رام بجانب مستشعرات للبصة الأصبع علي الجانب

أما عيوب جوال تكنو سبارك 10 برو فإنه لا يدعم شبكات 5G والشحن اللاسلكي ولا يقوم بتصور الفيديوهات بدقة 4K كما يقوم بتسجيل فيديو بجودة 1080p فقط كما أن أداء الهاتف خلال الألعاب وأداء أكثر من مهمة لا يكون الأفضل

أما من حيث السعر فوصل جوال تكنو سبارك 10 برو إلي 133 دولار وفي السعودية نحو 499 ريال سعودي أما في مصر نحو 4256 جنية مصري.