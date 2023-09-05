انت الأن تتابع خبر موعد تحديث بيس 2024 موبايل.. العالم كله في انتظارها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستحوذ لعبة بيس علي الوقت الممتع للشباب وأصبح هناك ترقب موعد تحديث بيس 2024 موبايل حيث تعد اللعبة الأفضل لمتابعي كرة القدم في كافة أنحاء العالم .

ويترقب المتابعين موعد تحديث بيس 2024 موبايل للتمتع بلعبتهم المفضلة وأسلوبها الجديد مع تحسينات في أداء اللعبة وإضافة عدد من اللاعبين الجديد بعد الانتقالات الأخيرة

ويسعى عشاق اللعبة معرفة موعد تحديث بيس 2024 موبايل بعد انتشار أنباء عدة حول اقترابها خلال الفترة الأخيرة وهو مانفته الشركة اليابانية كونامي بإرسال رسالة عن طريق إشعار للعبة للمستخدمين

[بيس 2024 موبايل]

موعد تحديث بيس 2024 موبايل

موعد تحديث بيس 2024 موبايل

وأوضحت الشركة اليابانية أن موعد تحديث بيس 2024 موبايل سيكون خلال شهر سبتمبر الجاري وسيسهل علي المتابعين تحميلة حين الانتهاء من كافة الإجراءات الجديد علي الأبليكشن

وستكون الإضافات الجديدة علي تحديث بيس 2024 موبايل أهمها تحسينات في الجرافيك بشكل عام مع تحديث أسلوب اللعب وتغيير في لون الواجهة مع تغير اسلوب لعب الفريق بين الدفاعي والاستحواذ وسيتم بعض الميزات الخاصة بالخطط لأن البعض يراه عيبا

فيما سيتم اضافة الماستر ليج في التجديث الجديد للعبة بجانب طرق شحن مجاينة للحصول علي كوينز وستعمل جميع البطاقات الحالية الايبك والبيج تايم ايبك سيكونوا متاحين في اللعبة الجديدة بشكل طبيعي

[بيس 2024 موبايل]

موعد تحديث بيس 2024 موبايل

متطلبات تشغيل تحديث بيس 2024 موبايل

لم يتم التطرق لمتطلبات تشغيل التحديث الجديد للعبة ولكن وفق المتعارف عليه سيبقي الوضع كما هو عليه وتحميل اللعبة بدون أي إضافات غير مساحة اللعبة وسيكون حجمها نحو 3 جيجا فأكثر، مع تشغيل اللعبة على رامات جيجا ومعالج متوسط من سناب دراجون ونظام أندرويد 9 واللعبة الحد الأدنى لتشغيلها هو أندرويد 7 وكلما زاد الإصدار زادت متعة اللعبة في تشغيل الجرافيك الخاص بها.