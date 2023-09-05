أسعار ومواصفات نيسان صني 2024 في السوق المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 06:29 مساءً - تعتبر نيسان صني 2024 أشهر الطرازات المُجمعة محليًا التي تطرحها شركة نيسان إيجيبت في السوق المحلية، وهي مُصنفة ضمن شريحة السيارات السيدان.

نيسان صني 2024 في السوق المصري

ويرصد هذا التقرر أسعار ومواصفات نيسان صني 2024 في سوق السيارات المصرية، وذلك وفقًا للمُعلن من جانب نيسان مصر وفقًا لآخر تحديث أعلنه خلال شهر سبتمبر.

مواصفات نيسان صني 2024 في السوق المصري

تضم سيارة نيسان صني 2024 في السوق المصري باقة متنوعة من التجهيزات وعوامل الأمان المختلفة، ومن بين المواصفات القياسية ما يلي:

المحرك والأداء في نيسان صني 2024

تعتمد نسخة نيسان صني 2024 في السوق المحلي على محرك ذات تنفس طبيعي، سعة 1500 سي سي، ويقترن المحرك بناقل حركة رباعي السرعات، وهي تتبع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

وينتج المحرك في طراز نيسان صني 2024 قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم دوران يقدر بنحو 134 نيوتن/متر، فيما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

عوامل الأمان والسلامة

وتحتوي السيارة السيدان المُجمعة محليًا على باقة من عوامل الأمان والسلامة المختلفة ومن أمثلتها ما يلي:

وسائد هوائية "آير باج".نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.قفل تلقائي للأبواب.كاميرا خلفية لركن السيارة.نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD.

الكماليات والتجهيزات

وعلى صعيد متصل، تحتوي نسخة نيسان صني 2024 في السوق المصري على مجموعة من الكماليات والتجهيزات من أمثلتها ما يلي:

زجاج كهربائي.بلوتوث لربط الهاتف المحمول بالسيارة.راديو إف إم.إمكانية طي المقاعد الخلفية.مكيف هواء.عجلة قيادة متعددة الوظائف.زجاج خلفي معتم.مكبرات صوتية.

سعر نيسان صني 2024 في مصر

وحسب الأسعار الرسمية المعلنة من جانب نيسان إيجيبت مع بداية شهر سبتمبر الجاري، جاءت أسعار سعر نيسان صني 2024 الرسمية على النحو التالي:

الفئة الأولى: 510،400 جنيه.الفئة الثانية: 541،500 جنيه.الفئة الثالثة: 562 ألف جنيه.الفئة الرابعة: 576 ألف جنيه.