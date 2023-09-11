شرب القهوة يومياً.. فوائد صحية مذهلة

شرب القهوة يومياً.. فوائد صحية مذهلةتشكل القهوة جزءاً لا يتجزأ من يومياتنا، غالباً ما يُنظر إليه بعين الشك من قبل البعض الذين يعتبرونه غير صحي. ولكن، هل فكرت يوماً فيما يحدث لجسمك عندما تشرب القهوة يومياً؟ كشف تقرير من جامعة هارفارد الأمريكية النقاب عن الفوائد الصحية المدهشة للقهوة.

معدلات أقل للإصابة بالأمراض المزمنة:

وفقاً لدراسة أميركية أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن، فإن شرب من ثلاث إلى أربعة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة من بعض الأمراض المزمنة. وقد استندت هذه الدراسة إلى تحليل طويل الأمد لما يزيد عن 200 ألف شخص.

صحة القلب:

أظهرت الدراسة أن أولئك الذين يستهلكون من ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يومياً يُظهرون مقاومة أكبر لأمراض القلب والأوعية الدموية. وتؤكد الدراسة أن محبي القهوة يتعرضون لحالات أقل من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية مقارنةً بأولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

مقاومة الإصابة بالسكري:

وجد الباحثون أيضاً أن القهوة يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النمط الثاني.

الحماية من باركنسون وألزهايمر:

يُظهر التقرير أيضاً أن احتساء القهوة يمكن أن يقلل من الخطر المرتبط بالإصابة بأمراض عصبية مثل باركنسون وألزهايمر بنسبة تصل إلى 30 في المائة.

التقليل من مخاطر الإصابة بالاكتئاب:

الدراسة تظهر أن النساء اللاتي يشربن القهوة يُظهرن معدلات أقل من الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

تأثيرات على السمع:

تُظهر دراسة أخرى أن النساء اللاتي يشربن من أربع إلى ستة أكواب يومياً يكن أقل عُرضة للإصابة بضجيج الأذن أو “الطنين” بنسبة 15 في المائة.

وقد لاحظ الباحثون أن تناول القهوة بطرق متنوعة، مثل إضافة الزيت الزيتون أو الزبدة، يمكن أن يكون له فوائد صحية إضافية. لكن بالرغم من هذه الفوائد، لا يمكن التغاضي عن حقيقة ان القهوة تحتوي على مواد قد تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذا يفضل دائماً التناول باعتدال. لذا يشدد الباحثون على أن الأمر يحتاج لمزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير القهوة على الصحة.وكالات