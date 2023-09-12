أبل توقف متجرها الإلكترونى قبل انطلاق مؤتمر الكشف عن آيفون 15

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 07:33 مساءً - كعادتها كل عام، أوقفت أبل متجرها عبر الإنترنت Apple Store عن العمل، وذلك قبل انطلاق حدث أبل المنتظر “Wonderlust "، حيث اعتادت شركة أبل إيقاف متجرها عبر الإنترنت بالكامل قبل كل حدث للأجهزة استعدادًا لوصول المنتجات الجديدة، ويحدث هذا بغض النظر عن المنتجات وعدد الأجهزة التي سيتم الإعلان عنها في اليوم. متجر أبل

وإذا حاولت الوصول إلى موقع Apple Store الإلكتروني الآن، فستظهر لك رسالة، "عد فورًا، نحن نقوم بإجراء تحديثات على متجر Apple، تأكد بعد قليل"، إلى جانب هذا، فهو يوفر رابطًا لمشاهدة مؤتمر Apple القادم.

متجر أبل

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ظاهرة منتظمة وتحدث طوال الوقت قبل مؤتمر Apple، أيضًا، عادةً ما يعود متجر Apple Store إلى الإنترنت بعد وقت قصير من الإعلان عن المنتجات، ونتوقع أن يحدث نفس الشيء هذه المرة أيضًا.

تفاصيل مؤتمر Apple Wonderlust

من المقرر عقد مؤتمر Apple Wonderlust اليوم (12 سبتمبر) الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وسيقام الحدث في مسرح ستيف جوبز في حرم شركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا.

ما يمكن توقعه من هذا الحدث

من المتوقع أن تطلق شركة Apple أربعة هواتف iPhone جديدة – iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن تعلن شركة Apple عن ساعتين جديدتين من Apple – Apple Watch Series 9 وApple Watch Urtla 2، كما يمكننا أيضًا رؤية الإصدار الجديد من AirPods Pro.

ولعل أكبر تغيير يمكن رؤيته هذا العام هو تحرك Apple نحو USB Type-C لأجهزة iPhone وAirPods. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الطرازات غير الاحترافية – iPhone 15 وiPhone 15 Plus من المقرر أن تحصل على كاميرا Dynamic Island وكاميرات بدقة 48 ميجابكسل، وفيما يتعلق بنماذج Pro، هناك عدد من التغييرات المتوقعة هذا العام بما في ذلك كاميرا المنظار الجديدة والإطارات الأقل حجمًا والمزيد.