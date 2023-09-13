ماذا يحمل iOS الجديد لهواتف آيفون؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:25 صباحاً - تطرح آبل مع نظام iOS 17 الجديد العديد من المزايا التي تجعل هواتف آيفون أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الأمور التي سيحصل عليها المستخدمون مع iOS 17 هو ميزة "الانتظار" التي تتعلق بشاشة القفل في الهاتف، ففي حال كان الهاتف موصولا بالشاحن وشاشته مقفلة يمكن للمستخدم تدوير الجهاز ليصبح بالوضع الأفقي لتظهر له على شاشة القفل أدوات تتعلق بالتذكيرات والوقت وحالة الطقس والعديد من الأشياء الأخرى.

وحمل نظام التشغيل الجديد إلى الهواتف أيضا بعض التغييرات التي تتعلق بواجهات الاستخدام وميزات البحث، إذ ظهرت في هذه الواجهات أدوات تفاعلية جديدة لتشغيل الموسيقى وبعض الوظائف في الهاتف.

وتم تحديث قائمة الكاميرا الهواتف في مع نظام التشغيل الجديد، إذ حصلت القائمة على إعدادات إضافية تتعلق بإضاءة الصور والاستوديو، كما أضافت آبل العديد من الخلفيات الجديدة لتعديل الصور.

وتحسّنت مع iOS 17 أيضا ميزات الخصوصية والأمان في هواتف آيفون وخصوصا بالنسبة لمتصفح Safari المستخدم في تلك الأجهزة، كما أدخلت تعديلات على أنظمة التعرف على الوجوه Face ID.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن آبل ستطلق مع iOS 17 ميزة " Screen Distance"التي تساعد على حماية أعين مستخدمي هواتفها وأجهزتها الذكية من الإجهاد والإشعاعات الضارة، وهذه الميزة ستقوم بتنبيه مستخدم الهاتف أو الحاسب اللوحي في حال كان يستعمل الجهاز لفترة طويلة والشاشة قريبة من عينيه.