الصين تقيد استخدام هواتف iPhone في الدوائر الحكومية بسبب مشاكل أمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:26 مساءً - أبلغت الصين عن مشاكل أمنية مع أجهزة iPhone بينما قالت إنها لا تمنع المشتريات، وهو أول تعليق للحكومة حول هذا الموضوع بعد تقارير إخبارية تفيد بأن السلطات تتحرك لتقييد استخدام منتجات Apple في الإدارات الحساسة والشركات المملوكة للدولة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الأربعاء، في مؤتمر صحفي دوري في بكين، دون الخوض في تفاصيل: "لاحظنا أن هناك العديد من التقارير الإعلامية حول حوادث أمنية تتعلق بهواتف أبل".

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الصين تخطط لتوسيع نطاق الحظر على استخدام أجهزة آيفون ليشمل عددًا كبيرًا من الشركات والوكالات المدعومة من الدولة، في علامة على التحديات المتزايدة التي تواجهها شركة أبل في أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاج عالمية، وبدأت العديد من الوكالات بتوجيه الموظفين بعدم إحضار أجهزة iPhone الخاصة بهم إلى العمل، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت ماو: "لم تصدر الصين قوانين ولوائح لحظر شراء هواتف أبل أو هواتف العلامات التجارية الأجنبية"، وأن الحكومة تولي "أهمية كبيرة" للأمن وأن جميع الشركات العاملة في الصين بحاجة إلى الالتزام بقوانينها وأنظمتها.

جاء المؤتمر الصحفي بعد ساعات فقط من كشف شركة آبل عن أحدث طرازاتها من الجهاز البارز، وهو iPhone 15، وكشفت الشركة عن أربعة موديلات جديدة تواكب الأجيال القليلة الماضية: iPhone 15 و15 Plus و15 Pro و15 Pro Max.