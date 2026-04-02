بعد أشهر من ارتدائه.. الفنانة المصرية فاتن الحلو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 05:15 مساءً - أثارت الفنانة فاتن الحلو جدلاً واسعًا بعد ظهورها في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ دار كبار الفنانين التابعة لنقابة المهن التمثيلية، حيث ظهرت للمرة الأولى دون حجاب بعد ارتدائه لفترة، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن أسباب هذا التغيير المفاجئ.

فاتن الحلو تتحدث عن قرارها بخلع الحجاب

أكد مصدر أن ظهور الفنانة فاتن الحلو بالحجاب في الأشهر الماضية جاء بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها، مضيفًا أن قرارها بخلعه جاء رغبةً منها في العودة إلى المجال الفني والمشاركة في أعمال جديدة، بعد فترة غياب قسرية.

مسيرة فاتن الحلو

تعتبر فاتن الحلو واحدة من أبرز فنانات السيرك في مصر والعالم العربي، وامتدت مسيرتها الفنية لعقود، حيث قدمت عروضًا مبهرة أسرت بها الجمهور، وظلت محافظة على تواصل دائم مع محبيها لمشاركة تفاصيل حياتها الشخصية والصحية.

وكشفت الفنانة سابقًا عن معاناتها القاسية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها واجهت ظروفًا صحية ومادية صعبة أجبرتها على اللجوء إلى دار مسنين، بعد أن اضطرت لبيع كل ممتلكاتها، بما في ذلك شقتها، وقالت فاتن:

"أنا بصرف على 10 أفراد، وما فيش شغل، وأنا مريضة بقالي سنتين، كنت شايلة كل حاجة على كتافي وبناتي في ضهري".

وأضافت أن بناتها حاولن العمل بمفردهن، إلا أنهن واجهن صعوبات كبيرة بسبب منافسة حادة من بعض الجهات التي حاولت عرقلة مسيرتهن الفنية، قائلة:

"اتحاربوا، وكسروا الإعلانات الخاصة بكاميليا بنتي، في محاولات واضحة لإقصائنا".

ويأتي هذا التطور في حياة فاتن الحلو بمثابة مؤشر على عزمها العودة إلى الساحة الفنية بعد صراع طويل مع المرض والضغوط المادية، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا جديدًا في أعمالها وعروضها الفنية.