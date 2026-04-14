توقع نتيجة مباراة ليفربول ضد باريس.. هل ينجح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 مساءً - توقع نتيجة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يترقب عشاق الكرة العالمية ليلة حاسمة على ملعب "أنفيلد"، في صراع التأهل لتحقيق الريمونتادا والتأهل للدور القادم في التشامبيونز في مواجهة من العيار الثقيل لا تقبل القسمة على اثنين.

تُعد هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر، إذ يدخل ليفربول اللقاء وهو في أفضل حالاته الفنية، محققاً العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات له، في المقابل، يمر فريق باريس سان جيرمان بفترة تذبذب في النتائج، حيث حقق انتصارين فقط مقابل 3 هزائم في لقاءاته الخمسة الأخيرة.

ويسعى الريدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة وتعويض خسارة الذهاب التي انتهت لصالح النادي الباريسي بنتيجة (2 - 0)، بينما يطمح رفاق مبابي لتأكيد تفوقهم وخطف بطاقة العبور من قلب انفيلد.

موعد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تنطلق صافرة بداية المباراة الليلة، الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان المتوقعة

تُشير القراءات الرقمية والتحليلات الإحصائية المستندة إلى مستويات الفريقين وتاريخ مواجهاتهما إلى أفضلية لصالح ليفربول في مباراة الليلة، مع صعوبة التكهن بالمتأهل:

فوز ليفربول: 61%.

فوز باريس سان جيرمان: 22%.

التعادل: 17%.

النتيجة النهائية الأكثر توقعاً: 2 – 1 لصالح ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

ستكون المباراة متاحة للمتابعة بجودة عالية عبر قناة beIN Sports 1، وسيتولى المعلق عامر الخوذيري مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

الجدير بالذكر سيقود المباراة تحكيمياً الحكم ماوريتسيو مارياني على أرضية ملعب أنفيلد.