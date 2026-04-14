اضبط التردد الآن واطلع على كل جديد… تردد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 مساءً - مع تصاعد التوترات العسكرية بين الكيان الصهيوني والمقاومة اللبنانية وتدهور الأوضاع الأمنية في العالم، تزايد بحث الآلاف عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن تردد قناة الجديد اللبنانية على النايل سات، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها ضمن المشهد الإعلامي بفضل محتواها المتنوع والموثوق.

تردد قناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12130 أو 11392.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: ⅚ .

تردد قناة الجديد عرب سات Arabsat

التردد: 11977 .

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾ .

جودة الصورة والإشارة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة الجديد لعام 2026