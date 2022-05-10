انت الان تتابع خبر بشرى سارة.. الأرسنال يوافق على تجديد عقد النني حتى 2025 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وافقت إدارة أرسنال الإنجليزي على التجديد للاعب المنتخب الوطني محمد النني، بعدما قدم النني مستويات رائعة مع الجانزر في المباريات الأخيرة التي خاضها محمد النني، وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الجانرز وافقت على تجديد عقد لاعب وسط الفريق حتى 2025.

ميكيل أرتيتا يبدى تمسكه بـ محمد النني ويبلغ إدارة الأرسنال

وذكرت صحيفة “ذا أثيلتك” البريطانية أن المدير الفني للنادي المدفعجية ميكيل أرتيتا، أبلغ إدارة النادي بتمسكه بلاعب وسط الفريق محمد النني بعدما قدم مستويات رائعة في آخر 4 مباريات خاضها النني مع أرسنال، ما جعل إدارة النادي تفاوض النني بشأن تجديد عقده بسنة أو سنتين خاصة أن عقد النني مع أرسنال ينتهي الصيف المقبل.

[ميكيل أرتيتا مع النني]

ميكيل أرتيتا مع النني

إدارة الجانزر تتفاوض على مد عقد محمد النني

وتفاوضت إدارة الجانرز مع اللاعب محمد النني الذي أبده موافقته على التجديد للمدفعجية، وتواصلت مع وكيل اللاعب وتم الوصول إلى اتفاق نهائي بالتجديد لـ النني لمدة عام أو عامين مع خيار البقاء لموسم آخر، حسبما أكد الصحفي فابريزو رومانو الموثوق في عالم الانتقالات.

التجديد لـ محمد النني مع المدفعجية

وأعلن الصحفي التركي أكرم كونور عبر صفحاته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، أن إدارة أرسنال وافقت على تمديد عقد الدولي المصري محمد النني حتى 2025، خاصة بعد التصريحات التي أعلنها مايكل أرتيتا المدير الفني لـ الجانرز، والتي أبدى فيها تمسكه بـ النني في ظل المستوى الرائع الذي وصل إليه النني خاصة في أخر 4 مباريات.

[النني مع أرسنال]

النني مع أرسنال

وانضم النني إلى أرسنال الإنجليزي قادما من بازل السويسري، وشارك مع المدفعجية هذا الموسم في 14 مباراة في مختلف البطولات التي ينافس عليها النني، ومن المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل، وصرح النني مؤخرا بأن الأولوية للبقاء داخل قلعة الجانزر، مفضلا المدفعجية عن التوكيل لأي نادٍ آخر