نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والهلال الجديد بعد التأجيل تعليق المنافسات الرياضية حداداً على وفاة رئيس الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل محبي الساحرة المستديرة كرة القدم عن موعد مباراة الاتحاد والهلال الجديد بعد قرار التأجيل، فقد تقرر تعليق المنافسات الرياضية في المملكة العربية السعودية حتى يوم الإثنين الموافق 16\05\2022، وذلك حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومشاركة من المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً وبتوجيهات كريمة من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه الشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية في الحداد على سمو الشيخ خليفة.

وقد أصدرت وزارة الرياضة في المملكة بناءً على التوجيه الكريم من جلالة الملك قرار بتعليق المنافسات الرياضية داخل المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى الاثنين القادم الموافق 16\05\2022، وجاء ذلك عبر موقع وزارة الرياضة الرسمي على موقع التواصل تويتر، من أجل مشاركة الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية الحداد على وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

موعد مباراة الاتحاد والهلال الجديد

بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله" — وزارة الرياضة (@gsaksa) بناء على التوجيه الكريم؛ تُعلن وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين 16 مايو 2022، وذلك نظرًا لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله" — وزارة الرياضة (@gsaksa) May 13, 2022

ازداد البحث من قبل المهتمين بالشأن الرياضي عن تأجيل مباراة الاتحاد والهلال في الدوري وما هو الموعد الجديد، فكان من المقرر أن تقام المباراة الأحد القادم 15\05\2022، لكن بعد قرار تعليق المنافسات الرياضية فما هو الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد، الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد هو يوم الاثنين الموافق 23\05\2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تأجيل مباراة الهلال والاتحاد

أعلنت لجنة مسابقات دوري محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقعها الرسمي على تويتر مواعيد الجولات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المميز ثقفني جدول المباريات المتبقية بعد التعديل.