نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مكاني.. حجز تذاكر المباريات makani.com.sa تذاكر نهائي كأس الملك مباراة الهلال والفيحاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن تطبيق مكاني لحجز تذاكر المباريات، يتذايد الآن بعد أن أعلن الاتحاد السعودي رسمياً عن موعد نهائي كأس الملك الخميس القادم، جاء ذالك عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع تويتر، وجاء في الموقع أن جلالة الملك سلمان ينيب ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية، التي تجمع الهلال ضد الفيحاء على ملعب “الجوهرة المشعة”، في مدينة جدة الخميس المقبل، لينتهي الجدول حول موعد المباراة بصورة رسمية، وأن منصة مكاني سوف تفعل لحجز التذاكر الخاصة بالنهائي للجماهير.

كان هناك حالة من الجدل حول موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي الكأس، بعد قرار وزارة الرياضة تعليق الأنشطة الرياضية بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشارت بعض المواقع من اعتراض نادي الهلال على موعد المباراة، بسبب قربها من الموعد الجديد لكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في الجولة 27 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، والذي تحدد له يوم الإثنين الموافق 2022/05/23، ولكن بإعلان الاتحاد السعودي قضي الأمر بصورة رسمية عن موعد المباراة النهائية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يرعى ويُنيب سمو #ولي_العهد لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء الخميس المقبل في جدة. pic.twitter.com/0yM145ZiCI — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) #خادم_الحرمين_الشريفين يرعى ويُنيب سمو #ولي_العهد لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء الخميس المقبل في جدة. pic.twitter.com/0yM145ZiCI — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 14, 2022

تطبيق مكاني makani.com.sa

الدخول على الموقع الإلكتروني للتطبيق makani.com.sa .

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لدخول التطبيق.

أضغط على حجز التذاكر ثم حدد تذاكر مباراة الهلال والفيحاء.

قم بتحديد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد.

أدفع قيمة التذكرة أون لاين لتأكيد الحجز ثم أطبع التذكرة.

حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني

مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأ البحث عن ألية جديدة لشراء التذاكر لا تنقل العدوى بين المشجعين، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء تطبيق مكاني لحجز التذاكر لتوفير الوقت والجهد على الجماهير في شراء التذاكر، من خلال الدخول على الموقع وإتباع الخطوات السابق ذكرها وحجز التذاكر بسهولة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي الكأس

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

21.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

22.00 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى يحظى بإعجاب متابعينا الأعزاء، عبر موقع ثقفني داخل المملكة العربية السعودية، ونحن على أستعداد للرد على أستفساراتكم.