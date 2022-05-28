انت الان تتابع خبر منتخب النشامى يواجه الهند وديا بالدوحة مساء السبت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يخوض منتخب الأردن الأول لكرة القدم، مباراة ودية أمام الهند مساء اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، على ملعب سحيم بن حمد التابع لنادي قطر الرياضي.

ووصل المنتخب الوطني الى الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، حيث بدأ تحضيرات متواصلة لملاقاة الهند، تحت قيادة المدير الفني للمنتخب، عدنان حمد.

وستكون مباراة النشامى الودية امام نظيره الهندي اليوم، الأولى ضمن معسكر تدريبي يقيمه بالدوحة حاليا على صعيد المباريات الودية الدولية لمنتخبات قارة آسيا، فيما يخوض مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الأسترالي مساء الأربعاء المقبل، قبل ان يغادر الدوحة يوم الجمعة المقبل.

وكانت آخر مباراة ودية خاضها منتخب النشامى مع نظيره الهندي، في تشرين الثاني من عام 2018، وحقق فيها فوزا كبيرا على المنتخب الهندي بهدفين لهدف.

وأقيمت المباراة آنذاك على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني، في عمان، ضمن استعدادات المشاركة في بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات في كانون الثاني 2019