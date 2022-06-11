انت الان تتابع خبر مباراة القمة.. قرار عاجل بشأن قبل لقاء الأهلي والزمالك في الدوري 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تترقب الجماهير مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء ناري يسعى من خلاله كلا الطرفين عن تحقيق الفوز، وذلك من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، وتأتي هذه المواجهة في إطار لقاءات الجولة العشرين والمؤجلة من عمر البطولة نظراً لارتباط المارد الأحمر بخوض بطول دوري أبطال أفريقيا حينها.

قرار عاجل بشأن قبل لقاء الأهلي والزمالك

قرر رابطة الأندية المصرية نقل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العشرين والمؤجلة من سباق الدوري المصري الممتاز، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي بدلاً من إقامته على ملعب ستاد الأهلى وي السلام.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء على ملعب استاد الأهلى وي السلام، وذلك نظراً لأن المباراة هي مباراة القلعة الحمراء لذلك تقام على ملعبه، إلا أنه تم نقل اللقاء لأسباب أمنية، حيث استاد القاهرة أنسب لاستقبال جماهير الفريقين.

الأهلي والزمالك

وكان قد تم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة العشرين من سباق بطولة الدوري، يوم الخميس الموافق 19 من شهر يونيو الجاري، على أن تنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، لكن يتبقى للمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة عن غريمه التقليدي.