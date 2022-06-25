نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة التتويج المرتقب.. موعد مباراه الهلال والفيصلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والفيصلي ، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الإثنين 27 يونيو 2022 ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، والتي تجمع فريقا الفيصلي والهلال ، حيث يسعى كلا الجانبين إلى الفوز والنقاط الثلاث الهامة والفاصلة في مسيرته بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم ، إذ تمثل للزعيم التتويج للمرة الـ18 بلقب البطولة، فيما ستكون ضمانة لعنابي سدير في المشاركة رقم 14 في المسابقة والـ13 على التوالي.

نتناول في السطور المقبلة مختلف الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراه الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، إلى جانب تاريخ مواجهات الهلال والفيصلي .

مباراه الهلال والفيصلي

بذكريات مواجهة الدور الأول والريمونتادا المثيرة للموج الأزرق في ديسمبر الماضي.

يعاود فريقا الفيصلي والهلال اللقاء مرة أخرى ضمن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 .

إذ أسفر لقاء الذهاب عن فوز صعب ودراماتيكي للموج الأزرق بثلاثية.

كما نجح كبير آسيا بعدها بأيام في حصد لقب كأس السوبر السعودي 2021 من أمام العنابي أيضًا.

وفي المواجهة رقم 26 بين الفريقين في الدوري السعودي ، يسعى كما أسلفنا الجانبين إلى الانتصار.

من أجل الظفر بلقب غالٍ في موسم صعب بالنسبة للهلال.

مقابل الحصول على أمان البقاء في البطولة السعودية ، في ظل منافسة شرسة في مؤخرة الترتيب.

نتناول في البداية ترتيب الدوري السعودي بعد انقضاء مباريات الجولة 29 :

وهذه مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين :

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الهلال السعودي .

والذي خاض طريقًا صعبًا حتى استطاع بلوغ صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي هذا الموسم .