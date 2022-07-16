انت الان تتابع خبر "مش مقبول" تعليق غريب من ريكاردو سواريش بعد هزيمة الأهلى من بيراميدز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق المدير الفنى للنادى الأهلى على هزيمة الفريق الأحمر مساء اليوم من بيراميدز فى المواجهة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين والتى حسمها بيراميدز لصالحه بهدفين دون مقابل على الرغم أن التوقعات النظرية لم تعطى مؤشرات لقدرة بيراميدز على التفوق على الأهلى بهذه السهولة بالأخص أن أخر مواجهة جمعت بين الفريقين حسمها الأهلى لصالحه بهدفين مقابل هدف جاء عن طريق ضربة جزاء.

أول تعليق من ريكاردو سواريش

أكد ريكاردو سواريش قبوله الهزيمة بالأخص أن الهزيمة أمر وارد فى عالم كرة القدم وفى الحياة بصورة عامة ولكن ليس من المقبول الهزيمة بهذا الشكل جدير بالذكر أن الأهلى كان له الأفضلية من ناحية الإستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 61% مقابل 39% ولكن على الرغم من ذلك تمكن بيراميدز من تسجيل هدفين فى مرمي الحارس المخضرم محمد الشناوى عن طريق فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي وإيريك تراوري.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

الأهلى سيكون أمام مواجهة من العيار الثقيل أمام الزمالك يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر وليس من المتوقع أن تكون هزيمة النسر الأحمر لها دور سلبى على رجال سواريش بالأخص أن مواجهات القمة من المعتاد أن تشهد تنافس شرس بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الإنتصار اليوم على حساب غزل المحلة بهدفين عن طريق أشرف بن شرقي النجم الدولي المغربي الذى سيكون أحد العناصر الأساسية خلال مواجهة الأهلى المقبلة.