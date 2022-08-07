الان Live Now بدون تقطيع.. بث مباشر الاهلي والاتحاد يلا شوت Yalla shoot|| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 7-8-2022 ماتش شوت

الاهلي بث مباشر، نزل لاعبو الفريقان إلى أرضية ملعب برج العرب، وقاموا بإجراء عمليات الإحماء، استعداداً لإطلاق الحكم صافرته معلناً بداية مشاهدة اللقاء المرتقب في الدوري المصري.

مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

بث مباشر الاهلي والاتحاد live، أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه التي ستواجه الأهلي اليوم، وشهدت القائمة غياب الأنجولي كريستوفاو مابولولو للإصابة، بجانب خالد الغندور للإيقاف، وسيحاول أصحاب الأرض استغلال حالة المنافس لتحقيق فوز غائب منذ 2018، عندما فاز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الوقت الذي يبحث فيه الأهلي عن تعزيز موقفه في جدول الترتيب ومحاولة الانقضاض على المركز الثاني الذي يحتله الآن نادي بيراميدز، ويعاني الأهلي من مجموعة كبيرة من الغيابات لأسباب مختلفة، في مباراة لتعديل المسار بعد نتائج متذبذبة محلياً .. مشاهدة ماتش الاهلي مباشر.

مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

مباراة الاهلي بث مباشر الآن، ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، مبتعداً عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بست نقاط كاملة، لكن الفريق أمامه فرصه في حال حقق الانتصار على الاتحاد وفي اللقاء المؤجل على الأسماعيلي في التساوي معه في عدد النقاط، بعد تضاءل فرص استعادة لقب الدوري، الذي بات قريباً من البقاء في ميت عقبة للموسم الثاني على التوالي، وشهدت الساعات الماضية أكثر من بيان من مجلس إدارة الأهلي بخصوص حالة الفريق والصفقات الجديدة التي من المنتظر أن يبرمها النادي لتحسين وضعيته في الموسم الجديد .. ماتش الاهلي والاتحاد يوتيوب.

تشكيلة الاهلي ضد الاتحاد

قبل مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الاتحاد، توقعت الصحف المصرية، أن يبدا البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأحمر مباراته ضد الاتحاد السكندري اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى علي لطفي.

خط الدفاع، كريم فؤاد وعبدالمنعم ومتولي ومحمد أشرف.

خط الوسط، محمد محمود وديانج وفخري.

خط الهجوم، ميكيسوني وبيرسي تاو وعلي عمرو.

ماتش الاهلي بث مباشر

مباراة الاهلي والاتحاد مباشر، انتهت نتيجة مباراة الدور الأول والتي جمعت بين الفريقان في أبريل الماضي على ملعب السلام، بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله المحترف الموزمبيقي لويس ميكسيوني الذي يفترض أن يكون حاضراً اساسياً اليوم، ويحتل نادي الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، ولم يضمن الفريق بعد، البقاء بين أندية الممتاز، لذا ستكون النقاط الثلاثة هامة له من أجل تعزيز فرصه لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعد موسم طويل وشاق.

تعتبر مباراة الاهلي ضد الاتحاد من أهم واقدم اللقاءات في تاريخ البطولة المصرية، وهي من المواجهات الجماهيرية، نظراً للعراقة التي يتمتع بها الناديين، والمناصرين لهم سواء في القاهرة أو الإسكندرية، في حال تعثر الأهلي مجدداً اليوم ضد الاتحاد ستنتهي أماله بنسبة تفوق ال 99% بالمئة في بطولة الدوري المصري، لذا سيكون الفريق حريص على مواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة، منتظراً تعثر الزمالك في ثلاث مباريات على الأقل من مبارياته الستة المتبقية في بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.