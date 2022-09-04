انت الان تتابع خبر عاجل.. رسالة شوبير تثير الجدل: يا مثبت العقل في الرأس يارب والان مع التفاصيل

رسالة شوبير تثير الجدل على فيس بوك

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير ونائب رئيس نادي فيوتشر، بإثارة الجدل الكبير على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالته الغامضة، وأثار حوله الكثير من الشكوك والتكهنات لجميع عشاق الساحرة المستديرة.

وكتب شوبير من خلال صفحته الشخصية على فيس بوك “يا مثبت العقل في الرأس يارب”، وهي أثارت تساؤلات كثيرة، وتعد من أبرز الأشياء التي جعلت جميع متابعيه يتسألون عن السر وراء هذا الحادث.

رسائل شوبير المثيرة للجدل

وجاء في وقت سابق الكثير من التصريحات الخاصة بالإعلامي أحمد شوبير، وهو الذي حير جماهير النادي الأهلي بتغريده غامضة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ودون من خلال حسابه الشخصي على موقع

“تويتر” قائلاً “شكلها كده ألماني ولا ايه”.