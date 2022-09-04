حكاية طرد أبو جبل من البنك الأهلي.. هتعرف كل حاجة من هنا الخلاصة

حكاية طرد أبو جبل من البنك الأهلي مفاجأة

رياض - احمد صلاح - يمر حالياً حارس مرمي الزمالك السابق محمد أبو جبل حالة من التخبط والمعاناة الشديدة، وذلك بعد التخبط بسبب رحيله عن الأبيض، وهذا لما يحدث حالياً ما بين الرفض والطرد من قبل العديد من الأندية فتحول “حارس بدون مرمي”.

وكثرت معاناة محمد أبو جبل بعد ما حدث معه وطرده من داخل نادي البنك الأهلي، وذلك عندما قام رئيس النادي بطرده من المكتب الخاص به، وكشف شبانة خلال أحد التصريحات على واحد من البرامج التليفزيونية، عن تفاصيل جلسة أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مع أبو جبل بغرض توقيع عقود الفريق.

صدمة النصر السعودي لـ أبو جبل

وفرحة أبو جبل باحترافه في الخليج لن تكتمل، وبالرغم من العقد الذي مضاه حارس المرمي مع نادي النصر السعودي، لكن النادي كشف عن فسخ تعاقده معه، ولذلك قام الثاني بتقديم شكوى رسمية ضد مسئولي النادي السعودي، وأكد أن إدارة النادي لم تلتزم بالعقد المبرم بينهم.