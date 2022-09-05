نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Liverpool vs Napoli موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022 والقنوات الناقلة بقيادة “محمد صلاح” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022 حيث يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم المباراة القوية الهامة التي تجمع بين فريق نابولي الإيطالي ونظيره فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستهل الفريقين مشوارهم في بطولة دوري أبطال أوروبا هذه النسخة القوية بمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، وهي المباراة التي تجمع بين الفريقين ويسعى كلا منهما إلى اقتناص ثلاث نقاط هامة للمنافسة بقوة على لقب البطولة هذه النسخة، ومن خلال هذه السطور نستعرض موعد مباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2022

يلتقي فريق نابولي الإيطالي مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة قوية من العيار الثقيل، في الأسبوع الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن خلال هذه المباراة يسعى فريق ليفربول إلى استعادة التوازن الخاص به بشكل كبير، والعمل على القيام ببداية قوية بداية في دوري أبطال أوروبا، وهي البداية التي تجمعها قادر على استكمال المشوار نحو المنافسة على البطولة القارية الأكبر في العالم واقتناص لقب هذه النسخة، حيث يسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره في ظل الأداء الغير مستقر الذي يتم تقديمه في بطولة الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن قام المباراة بين الفريقين مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 من شهر سبتمبر، على أن يتم انطلاق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

Liverpool vs Napoli

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة استاد نابولي أمام ليفربول الأربعاء 7 سبتمبر 2022 الساعة: 20:00 بتوقيت القاهرة مصر

الساعة : 21:00 السعودية قناة beIN Sports 1 HD Premium ملعب دييجو مارادونا

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونابولي من خلال ستاد دييجو أرماندو مارادونا في الموعد المحدد لها، وقد تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتي تنقل من خلال شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية الفضائية beIN Sports HD1 premium ، beIN Sports HD1 ، والتي تعتبر هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول والناقلة حصريا لكافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل عام في الوطن العربي وفي شمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي