نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي كأس سوبر لوسيل في قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثيرون معرفة موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي كأس سوبر لوسيل في قطر، حيث يواجه نادي الزمالك الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال السعودي وهو فريق من أهم الفرق في الدوري السعودي، وقد تم تحديد موعد المباراة بالفعل وسوف تستضيفها دولة قطر حيث سوف يتوجه الفريقين لآداء المباراة في العاصمة القطرية قريباً، هذا وتستعد بعض القنوات الرياضية العربية لنقل هذا الحدث الرياضي على الهواء مباشرة، ونعرض في هذا المقال موعد هذه المباراة بالتحديد مع ذكر القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في قطر

تقام هذه المبارة بين الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل في قطر يوم الجمعة المقبل بمشيئة الله تعالى ضمن منافسات نهائي كأس سوبر لوسيل بقطر، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة القادم أي يوم التاسع من شهر سبتمبر الجاري وتحديداً في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتستعد بعض القنوات لإذاعة المباراة في كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي ومنها شبكة قنوات بي ان سبورتس والكأس القطرية، كما تذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية.

تفاصيل مباراة الزمالك والهلال

بعد أن حددنا للقراء موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي كأس سوبر لوسيل في قطر، نقدم لهم بعض التفاصيل المهمة الأخرى حيث تقام المباراة علي استاد لوسيل الجديد والذي يعد من أكبر الملاعب الحالية، وتقام المباراة في افتتاحية الملعب الذي يسع 80 ألف مشجع ويقع الاستاد في مدينة لوسيل التي تبعد مسافة 15 كم شمال العاصمة الدوحة، حيث تحرص قطر على تطوير البنية التحتية الرياضية لديها لاستضافة المزيد من الفعاليات والمنافسات الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

وقد بدأ الجهاز الفني لكل فريق من الآن في التحضيرات والتجهيزات وتحضير خطة اللعب وتجهيز تشكيلة اللاعبين المشاركين، وقد قام نادي الزمالك بتجهيز اللازم للسفر إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي على الأراضي القطرية، حيث تقرر السفر إلى قطر يوم الأربعاء المقبل بدلاً من يوم غد الثلاثاء، فيما لم يسافر بعد فريق الهلال السعودي لقطر حتى الآن.