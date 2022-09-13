نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برشلونة vs البايرن” موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في منافسات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022، ويستضيف بايرن ميونخ الالمانى برشلونة الاسبانى على أرض ملعب أليانز أرينا معقل البافاري وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدورى ابطال اوروبا للموسم 2022-2023، وهذه المباراة مباراة من العيار الثقيل وذلك لأنها من ضمن منافسات الجولة الثانية لدورى ابطال اوروبا 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

تقام مبارة برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب اليانز ارينا اليوم الثلاثاء الموافق 13-9-2022 وذلك من ضمن منافسات الجولة الثانية لدورى ابطال اوروبا 2022-2023 وذلك فى تمام الساعه الثمانئة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس ، التاسعة مساءا بتوقيت مصر والسودان وجنوب افريقيا والاردن، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وقطر والسعودية، والحادية عشر بتوقيت الامارات وابو ظبى ودبى، وذلك بتعليق الإعلامي الرياضي الشهير (حفيظ دراجي).

مباراة برشلونة وبايرين ميونخ

وبعد أن وضحنا لكم موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم، سنقدم لكم الآن بعضاً من نتائج مواجهة الفريقين، حيث تمكن برشلونة من الفوز على قادش بنتيجة 4-0، وذلك اثناء الجولة الخامسة فى بطولة الدورى الاسبانى حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى 0-0، ولكن سجل برشلونة اروع الأهداف اثناء احداث الشوط الثانى بهذه المباراة، ورفعت برشلونة عدد نقاطها إلى 13 نقطة ولذلك تقابل بايرن ميونخ اليوم، وعلى جانب الأخر البايرن ظهر بتشكيلٍ جيد في المباريات الأخيرة بالدوري الألماني، لكنه نجح في الفوز على الإنتر في الجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال بهدفين دون رد.

تشكيل برشلونة وبايرن ميونخ اليوم

والجدير بالذكر أن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم سيكون في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة ويأتي الفريقين بتشكيل ناري ضمن المنافسات نوضحه لكم كالآتي:

تشكيل برشلونة المتوقع فى مباراة اليوم

مارك أندريه تير شتيغن.

جوردي ألبا – أندرياس كريستنسين – رونالد أراوخو – جول كوندي.

بيدري – فرانك كيسييه – فرينكي دي يونغ.

أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع فى مباراة اليوم

لا يفضل المدرب الالمانى مدرب بايرن ميونخ تغير طريقة اللعب حيث أنه لديه طريقة لعب يعتمد عليها ومن المتوقع انه سيواصل اللعب عليها فى هذه المبارة

مانويل نوير.

ألفونسو دافيز – لوكاس هيرنانديز – ماتييس دي ليخت – بنجامين بافارد.

يوشوا كيميش – مارسيل سابيتسير.

ليروي ساني – توماس مولر – سيرج غنابري.

ساديو ماني.