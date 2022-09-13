نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال اوروبا بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ، يواجه برشلونة نظيره بايرن ميونخ في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتم نقل المباراة التي تجمع برشلونة وبايرن ميونخ مساء اليوم عبر مجموعة من القنوات الرياضية العالمية المخصصة لنقل المباريات المهمة.

تردد القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

ويترقب جماهير ومشجعي فريقي برشلونة وبايرن ميونخ في كل مكان مشاهدة المباارة التي تجمع بينهم مساء اليوم، في بطولة دوري ابطال اوروبا في اطار دور المجموعات التي اقيمت خلاله جولة واحدة فقط، حيث استطاع فيها كل من برشلونة وباير ميونخ في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية لكلا الفرقين، وتلعب المباراة بـ6 نقاط وليست بثلاث، حيث استطاع البرسا تحقيق الفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة كبيرة بخماسية مقابل هدف، بينما استطاع البايرن تحقيق الفوز على فريق الانتر بهدفين نظيفين، ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على فريق بايرن ميونخ، كما يذكر أن إنتر وفيكتوريا لم يحصلوا على أي نقاط، ويقوم حفيظ دراجي بالتعليق على هذه المباراة التي تقام في التاسعة مساء اليوم بين برشلونة وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال اوروبا، واليكم القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ :

اسم القناة beIN Sports 1 HD Premium القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في التاسعة مساء اليوم من المقرر بث المباراة التي تجمع بين فريق برشلونة وفريق بايرن ميونخ على ملعب أليانو اليوم على عدة قنوات منها، بين سبورت، وسوبر سبورت، وسوبر سبورت اكسترا، اليفين سبورت، بي تي سبورت إكستر.، وجدير بالذكر انه قد التقي كلا من فريقي برشلونة وبايرن ميونخ في عدة مواجهات مختلفة، والتي تصل إلي 13 مباراة في عدد من المواجهات المختلفة، ونجح الفريق الألماني في الفوز بتسع مباريات بينما فاز فريق برشلونة الإسباني في اثنين منهم، وانتهت مبارتين اخرتين بينهم بالتعادل، ويذكر أن بايرن ميونخ تمكن من هز شباك برشلونة في 32 مباراة، بينما سجل الثاني 16 هدفا في شباك فريق بايرن ميونخ.