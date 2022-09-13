انت الان تتابع خبر المصري البورسعيدي يخطف فرانك ايتوجا قبل الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجح النادي المصري البورسعيدي، في التعاقد مع المهاجم الكاميروني فرانك ايتوجا، لتدعيم هجوم الفريق الأخضر في الموسم الجديد.

فرانك ايتوجا مهاجم فريق أشانتي كوتوكو الغاني، وقع للمصري البورسعيدي لمدة 4 مواسم، وأرسل صورة جواز سفره من أجل استخراج تأشيرة دخول مصر.

مهاجم المصري البورسعيدي الجديد، يبلغ من العمر 20 عام وشارك مع فريقه الغاني في 30 مباراة بالموسم الماضي سجل فيها 22 هدف.

الفريق البورسعيدي نجح في التعاقد حتى الآن مع كل من الجزائريان عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم بالإضافة لمروان حمدي.

كانت تقارير سابقة قد أشارت أن الزمالك يتابع فرانك ايتوجا، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن المصري البورسعيدي حسم الصفقة الكاميرونية لصالحه.