- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الوحدة ونهاية الجولة الرابعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة انتهت منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ” دوري روشن “، حيث واصل الهلال انتصاراته بفوز جديد على الوحدة. حيث الهلال يهزم الوحدة ويواصل انتصاراته في الدوري السعودي، وفاز الهلال على الوحدة بثلاثية نظيفة، على ملعب الملز ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن ليواصل الهلال صراعه مع الشباب على قمة جدول الترتيب.
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الوحدة ونهاية الجولة الرابعة
ويتقاسم الهلال والشباب صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة لكل منهما من 4 انتصارات، وفي السطور التالية نوضح ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة. وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع بين فريقي الهلال والوحدة بفوز الأول بنتيجة 3 – 0. حيث اشتد صراع المنافسة بين فريقي الشباب المتصدر والهلال الوصيف بعد تحقيقهما لـ 4 انتصارات متتالية من أصل 4 أسابيع أقيمت حتى الآن من عمر المسابقة السعودية. وانتهت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بخسارة النصر أمام التعاون بهدف سميحان النابت في الدقيقة 100 بينما سقط اتحاد جدة في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق بملعب الجوهرة المشعة في جدة.
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية
- الشباب: 6 نقاط.
- الهلال: 6 نقاط.
- التعاون: 6 نقاط
- ضمك: 6 نقاط.
- الطائي: 6 نقاط.
- الاتحاد: 4 نقاط.
- الفتح: 3 نقاط.
- الرائد: 3 نقاط.
- النصر: 3 نقاط.
- أبها: 3 نقاط.
- الاتفاق: 1 نقطة.
- الوحدة: 0 نقاط.
- الخليج: 0 نقاط.
- الفيحاء: 0 نقاط.
- العدالة: 0 نقاط.
- الباطن: 0 نقاط.
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة
- الشباب المركز الأول برصيد 12 نقطة.
- الهلال المركز الثاني برصيد 12 نقاط.
- الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
- النصر المركز الرابع برصيد 9 نقاط.
- الطائي المركز الخامس برصيد 9 نقاط.
- التعاون في المركز السادس برصيد 8 نقاط.
- ضمك في المركز السابع برصيد 7 نقاط.
- الرائد في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.
- الاتفاق في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
- أبها في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
- الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.
- الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.
- الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.
- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد نقطة.
- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد نقطة.
- الباطن في المركز السادس عشر بدون نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الوحدة ونهاية الجولة الرابعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.