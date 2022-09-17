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عمر شويل - جدة انتهت منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ” دوري روشن “، حيث واصل الهلال انتصاراته بفوز جديد على الوحدة. حيث الهلال يهزم الوحدة ويواصل انتصاراته في الدوري السعودي، وفاز الهلال على الوحدة بثلاثية نظيفة، على ملعب الملز ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن ليواصل الهلال صراعه مع الشباب على قمة جدول الترتيب.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الوحدة ونهاية الجولة الرابعة

ويتقاسم الهلال والشباب صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة لكل منهما من 4 انتصارات، وفي السطور التالية نوضح ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة. وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي، عقب انتهاء اللقاء الذي جمع بين فريقي الهلال والوحدة بفوز الأول بنتيجة 3 – 0. حيث اشتد صراع المنافسة بين فريقي الشباب المتصدر والهلال الوصيف بعد تحقيقهما لـ 4 انتصارات متتالية من أصل 4 أسابيع أقيمت حتى الآن من عمر المسابقة السعودية. وانتهت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بخسارة النصر أمام التعاون بهدف سميحان النابت في الدقيقة 100 بينما سقط اتحاد جدة في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثانية

الشباب: 6 نقاط.

الهلال: 6 نقاط.

التعاون: 6 نقاط

ضمك: 6 نقاط.

الطائي: 6 نقاط.

الاتحاد: 4 نقاط.

الفتح: 3 نقاط.

الرائد: 3 نقاط.

النصر: 3 نقاط.

أبها: 3 نقاط.

الاتفاق: 1 نقطة.

الوحدة: 0 نقاط.

الخليج: 0 نقاط.

الفيحاء: 0 نقاط.

العدالة: 0 نقاط.

الباطن: 0 نقاط.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة