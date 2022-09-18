انت الان تتابع خبر تاريخ مواجهات الزمالك وأندية تشاد قبل صدام دورى الأبطال.. إنفو جراف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اليوم مواجهة مهمة فى الخامسة مساء عندما يلتقى إيليكت التشادى فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى تقام بالكاميرون، نظرا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادى من الكاف.