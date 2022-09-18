مفاجأة القرن.. الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب قضية مثيرة !!

الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية بسبب كهربا

رياض - احمد صلاح - تشهد الآونة الأخيرة الكثير من الأمور الهامة والملفات الخطيرة داخل أروقة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي وبالاخص في ظل التدعيمات التي يبرمها الكابتن محمود الخطيب للنهوض بالكتيبة الحمراء قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022-2023 خاصةً في ظل الخروج بموسم صفري الموسم المنصرم وعدم النجاح في التتويج بأي من البطولات المحلية أو القارية.

ولعل من أبرز الأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية عملية قيد محمود عبد المنعم كهربا في القائمة المحلية الخاصة بالموسم الجديد بعد وجود حل للازمة الخاصة بإيقافه لمدة ستة أشهر مع ضرورة سداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك.

وسبق وأن عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم النجم محمود كهربا بتوقيع غرامة مالية كبيرة تُقدر بنحو 2 مليون و400 ألف دولار وذلك بعد قيامه بفسخ العقد المبرم بينه وبين إدارة القلعة البيضاء والانتقال وقتها لصفوف نادي أفيس البرتغالي قبل الانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها خبير اللوائح الرياضية الكابتن محمد بيومي أكد أن الاهلي يعد السبب الأبرز في فسخ عقد كهربا ورحيله عن نادي الزمالك مثلما تؤكد بعض وسائل الإعلام المصرية وفي حالة ثبوت ذلك بمستند رسمي سيكون الفريق مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية وفي المفاجأة التي ربما ستحدث ضجة كبيرة وتاريخية حال ثبوتها خاصةً أن الأهلي يعد عملاق كرة القدم المصرية والافريقية.