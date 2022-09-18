انت الان تتابع خبر الملكي لإستعادة الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الأسباني قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تغير جدول ترتيب الدوري الأسباني بعد المباريات التي أقيمت يوم أمس السبت في افتتاحية لقاءات الجولة السادسة من الليجا للموسم الكروي الجديد 2022-2023 حيث نجح برشلونة في الإرتقاء للصدارة وذلك بفضل الفوز بثلاثية مقابل لا شيء على حساب إلتشي في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

ويمني ريال مدريد النفس بتحقيق الفوز اليوم الأحد على حساب فريق نادي أتلتيكو مدريد في الموقعة التي تجمع بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل إستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الأسباني قبل موقعة الريال وأتلتيكو على النحو التالي :-