نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي القادمة ضد التعاون في منافسات الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال السعودي القادمة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دورى روشن السعودى لموسم 2022-2023 يستقبل ملعب الامير فيصل بن فهد مبارة بين فريق الهلال السعودى والتعاون ، يدخل الهلال المباراة بقوة بحصولة على 12 نقطة من ضمن 4 انتصارات له فى الموسم الجديد حيث فاز الهلال السعودى على الخليج والفيحاء والفتح والتوالى ،اما التعاون فى البداية حقق انتصارين ولكن بعد ذلك اتعادل امام الفيحاء لذلك يخدل التعاون المبارة للتحقيق الفوز.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة

بعد ان حقق فريق الهلال السعودى انتصار ساحق على الوحدة بنتيجة 3-0، وسجل الاهداف المواجهة اللاعبي موسي ماريجا في الدقيقة 58 في بداية الشوط الثاني، ثم احرز اللاعب إيجالو الهدف الثاني بصناعة من ياسر الشهراني، ولوسيانو فيتو في تمام الدقيقة 87، مما ادى نتيجه المباراة الى تصدر فريق الهلال السعودى المركز الثانى بحصولة على 12 نقطة وذلك من ضمن 4 انتصارات ،حيث فاز الهلال السعودى على الخليج وايضا فاز على الفيحاء والفتح والتوالى واخيرا فاز الهلال السعودى على الوحدة.

مباراة الهلال السعودى والتعاون

طبقا لفترة التوقف الدولى للمباريات الودية يتوقف الدورى السعودى لمدة اسبوعين وذلك قبل ان يعود دورى روشن السعودى لانطلاقة فى الجولة الخامشة وذلك من بداية 1اكتوبر المقبل، ويلتقى الهلال والتعاون مره اخرى ضمن الجولة الخامسة من بطولة دورى روشن السعودى على ارض ملعب الامير فيصل بن فهد، وتم تحديد موعد مباراة الهلال السعودي القادمة وهو يوم الاحد الموافق 2 اكتوبر فى تمام الساعه 18:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودى والتعاون

بعد ان تم تحديد موعد مباراة الهلال السعودي القادمة يمكنك مشاهدة المبارة عبر شاشة وهذة القناة تذاع مباريات دورى روشن السعودى على القنوات SSC، او من خلال خدمة شاهد عبر الانترنت بتقنية عالية او من خلال البث المباشر التى يقدمها موقع جول قبل انطلاق المبارة بنصف ساعه، وجدير بالذكر ان مباراة الهلال السعودى والتعاون ستنقل مباراة الهلال والتعاون بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي، وترتيب الفرقتين فى الدورى السعودى قبل مبارة يوم الاحد الموافق 2 اكتوبر2022، ياتى الهلال السعودى فى المركز الثانى بتصدرة 12 نقاط بينما ياتى فريق التعاون فى المركز السادس بتصدرة 8 نقاط.