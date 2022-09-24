انت الان تتابع خبر جهز نفسك.. موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي الودية القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب الكثير من الأشخاص في الفترة الحالية وخصوصاً محبي كرة القدم ومشجعيها موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي والتي يحل فيها النادي السعودي ضيفا على منافسه الكويتي كما انه من المقرر ان تقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وتأتي تلك المباراة مع حفل اعتزال حارس القادسية السابق وحارس المنتخب الكويتي نواف الخالدي ويستمر كلا الفريقين وفي الوقت الحالي تدريباته من أجل الوصول إلى أفضل أداء خلال تلك المباراة

موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي

وسنعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي والتي من المقرر لها أن تنطلق في يوم الأحد المقبل الموافق ليوم 25 من شهر سبتمبر 2022 الجاري وستكون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الكويت ومن الممقر ان تكون هذه مباراة ودية بين فريقين يعد كل منهما من أفضل الفرق الرياضية في الوطن العربي وهذه المباراة أيضا هي احتفالية اعتزال حارس المرمى نواف الخالدي والذي يبلغ من العمر 41 عاما بعدما قدم الكثير من الخدمات الكبيرة لنادي القادسية الكويتي الذي ظل حارسا لمرماه نحو ستة عشر عاما بين 2001 وحتى عام 2017.

[موعد مباراة الهلال والقادسية الكويتي في حفل اعتزال نواف الخالدي وأسعار التذاكر - مصر مكس]

بطولات نواف الخالدي مع القادسية الكويتي

وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة البطولات التي قام نواف الخالدي بتحقيقها خلال مسيرته الكروية حيث حقق نواف الخالدي العديد من البطولات والإنجازات مع القادسية الكويتي خلال السنوات التي قضاها مع الفريق ومن تلك البطولات التي حصل عليها لقب الدوري الكويتي وحصل عليه 9 مرات مع الفريق وفاز القادسية مع نواف الخالدي بكأس الأمير 7 مرات أيضا، وكذلك حصل على كأس ولي العهد 7 مرات ومرة واحدة كأس الخليج للأندية وكذلك حصل الخالدي على لقب كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة مع القادسية، بالإضافة إلى 4 مرات حصل فيها الفريق على كأس السوبر الكويتي .

[الهلال السعودي يعلن مواجهة القادسية الكويتي في حفل اعتزال نواف الخالدي – قناة صدى البلد]