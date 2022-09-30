رونالدو يثير غضب جماهير البرتغال عقب الخسارة أمام إسبانيا

أثار كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، غضب جماهير بلاده، عقب مباراة إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا، 0-1، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف منتخب لاروخا بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وعقب المباراة، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.
وبدا على رونالدو عقب انتهاء المباراة علامات الغضب الشديد، حيث خلع شارة القيادة وألقاها أرضا خلال خروجه من أرض الملعب إلى غرف تبديل الملابس.
وأثارت تلك اللقطة غضب جماهير البرتغال الحاضرة في الملعب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن ما فعله رونالدو ليس المرة الأولى، كما يمثل إهانة لدوره كقائد.
وسبق وأن قام رونالدو بنفس الواقعة، في شهر أبريل من العام الماضي، وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.
وتأهلت إسبانيا رفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
المصدر: وكالات
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