انت الان تتابع خبر قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في كأس السوبر المصري 2022 وغياب اللاعب ديانج للاصابة والان مع التفاصيل

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في كأس السوبر المصري وكان قد تعاقد اتحاد الكرة المصري علي مباراة السوبر الإفريقين بين الأهلي والزمالك علي أن تكون بين الفريقين علي ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين وذلك بحضور جماهيري كبير ، وذلك في تلك المباراة المقامة في مساء يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2022 والتي يتم نقلها عبر العديد من القنوات المصرية والإماراتية، ومن المحدد أن يغيب عن تلك المباراة نجم الوسط المالي أليو ديانج وذلك لتعرضة لأصابة في العضلة الخلفية بمباراة الأهلي الأخيرة أمام أسوان. قائمة الاهلي بمباراة الزمالك ولقد جاءت قائمة الأهلي بمباراة الزمالك بكأس السوبر الإفريقي كالتالي:- في حراسة المرمي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

في خط الدفاع علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق.

في خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد فخري وأحمد نبيل ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

في خط الهجوم حسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

رياض - احمد صلاح - المباراة التي ينتظرها الكثيرون من عشاق كرة القدم والتي تجمع بين كلا من النادي الزمالك والأهلي بكأس السوبر الأفريقي، وكان قد أعلن المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وذلك بتحديد قائمة اللاعبين المستعدين للسفر إلي الإمارات حتي يتمكنوا من لقاء النادي الزمالك للعب علي لقب كأس السوبر المصري 2022، ومن المحدد أن يلتقي كلا الفريقين علي لقب كأس السوبر الإفريقي لموسم 2022، ولذلك زاد البحث بشكل كبير من قبل الكثيرون حول قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في كأس السوبر المصري التي سوف نقوم بتناولها من خلال مقالنا اليوم.