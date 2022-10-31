موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام الداخلية

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديد 2022-2023 بعد الفوز بكأس السوبر المصري يوم الجمعة الماضية أمام الزمالك بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الأمارات وبالتحديد على ستاذ هزاع بن زايدويسعى لاعبو الأهلي في استمرار سلسلة الانتصارات في المباريات القادمة من أجل تعوضه خاسرته للبطولة المحلية لموسمين متتالين حصل عليها غريمه التقليدي الزمالك.
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري :
يلتقي الأهلي مع الداخلية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء القادم الموافق 2 نوفمبر 2022، على أرضية ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة