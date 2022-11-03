ريال مدريد يتصدر مجموعته في الأبطال بخماسية في مرمى سيلتك

ريال مدريد يتصدر مجموعته في الأبطال بخماسية في مرمى سيلتكحقق ريال مدريد انتصارا ساحقا بنتيجة (5-1)، خلال مواجهة سيلتك الاسكتلندي، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

سجل أهداف ريال مدريد كل من لوكا مودريتش، رودريجو، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، وفيدي فالفيردي في الدقائق (6، 21، 51، 61، 71)، بينما أحرز جوتا هدف سيلتك الوحيد (84).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سيلتك عند نقطتين في المركز الأخير، ليحسم الملكي تأهله كمتصدر.

ضربة جزاء

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، ونجح الملكي في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 4، حيث صوب فيدي فالفيردي كرة لمست يد مدافع سيلتك داخل منطقة الجزاء، واحتسب حكم اللقاء عقوبة على الفريق الإسكتلندي.

وانبرى لوكا مودريتش لتنفيذ ركلة الجزاء وسجلها بنجاح ليمنح التقدم للميرنجي في الدقيقة 6.

وواصل الملكي تهديداته، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى سيلتك في الدقيقة 15.

وعاد حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء أخرى لريال مدريد في الدقيقة 19، لوجود لمسة يد على مدافع سيلتك بنفس سيناريو الهدف الأول، لكن هذه المرة انبرى للتنفيذ رودريجو الذي سددها بنجاح أسفل يمين الحارس جو هارت.

تألق كورتوا

وأنقذ تيبو كورتوا، مرمى ريال مدريد من هجمات خطيرة للضيوف، حيث نجح في التصدي لتسديدة من فوروهاشي لاعب سيلتك في الدقيقة 25، ثم تصدى لتسديدة أخرى من هاتاتي في الدقيقة 28.

والتحم فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد مع أبادا لاعب سيلتك داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي في الدقيقة 34.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

صاروخ أسينسيو

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن من داني كارفاخال ومن لمسة واحدة صوب كرة صاروخية في شباك جو هارت في الدقيقة 51.

وزاد فينيسيوس جونيور الغلة التهديفية لريال مدريد في الدقيقة 61 بالهدف الرابع، حيث تلقى كرة عرضية من فيدي فالفيردي داخل المنطقة وسدد في شباك جو هارت.

وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 71، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسفل يمين الحارس جو هارت.

واحتسب حكم المباراة خطأ على حدود منطقة الجزاء لصالح سيلتك، وانبرى جوتا للتسديد، ومرت الكرة أقصى يمين الحارس تيبو كورتوا ليمنح الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 84.

المصدر /كوورة