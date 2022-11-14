القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر .. اتفرج عبر هذه المحطات بالمجان

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت حركات البحث على المحرك الشهير جوجل من قبل الكثير من الجماهير داخل جمهورية مصر العربية حول القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر الذي سوف الذي سوف خلال الأيام القادمة.وينطلق كأس العالم يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الحالي على أرضية ستاد “البيت” في العاصمة القطرية الدوحة، والذي سوف يحتضن مباراة منتخب البلد المضيف العنابي مع الإكوادور في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر: