فيما يلي نتائج قرعة دور 32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. إيبيزا × ريال بيتيس ريال مدريد × كاسيرنو برشلونة × إنترسيتي لا نوسيا × فالنسيا لوجرونيس × ريال سوسييداد إلدنسي × أتلتيك بيلباو بونتيفيدرا × مايوركا ناستيك تاراجونا × أوساسونا ليناريس × إشبيلية أتلتيكو سبتة × إلتشي ديبورتيفو آلافيس × بلد الوليد ليفانتي × خيتافي ريال أوفيدو × أتلتيكو مدريد قرطاجنة × فياريال سبورتنج خيخون × رايو فاييكانو إسبانيول × وسيلتا فيغو ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور أيام (3 و4 و5) جانفي 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على نتائج قرعة دور 32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.