تونالي يقود ميلان للفوز على سالرنيتانا

تونالي يقود ميلان للفوز على سالرنيتاناسجل ساندرو تونالي هدفا وصنع آخر ليقود ميلان للفوز 2-1 على مضيفه سالرنيتانا يوم الأربعاء مع عودة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام سبعة أسابيع بسبب كأس العالم وعيد الميلاد.

وهز رفائيل لياو وتونالي الشباك في الشوط الأول ليرتفع رصيد ميلان صاحب المركز الثاني إلى 36 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي المتصدر والذي سيلعب لاحقا ضد إنتر.

تقدم لياو لميلان في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة ذكية من لاعب الوسط تونالي وتجاوز الحارس جييرمو أوتشوا ووضع الكرة في المرمى بشكل رائع.

وسدد المهاجم أوليفييه جيرو ضربة رأس بعيدا لكن الفريق الزائر لم يتأثر بذلك حيث ضاعف تونالي النتيجة في غضون خمس دقائق بتسديدة بعيدة المدى.

وهز براهيم دياز، الذي اقترب مرتين من التسجيل في الشوط الأول، الشباك بعد ساعة من اللعب تقريبا لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل وكان بوسع ميلان إضافة المزيد من الأهداف لكن الفريق أهدر عدة فرص بمن فيهم جيرو.

وسجل لاعب سالرنيتانا البديل فيديريكو بوناتسولي هدف العزاء لصاحب الضيافة في الدقيقة 83 بعد أن خدع الحارس.