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برشلونة يعزز صدارته بالفوز على جيرونا

عزز نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على جيرونا 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 - صفر. برشلونة يعزز صدارته بالفوز على جيروناعزز نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على جيرونا 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 - صفر. وسجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 ليمنح برشلونة لقب بطل الشتاء بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد التي تقام يوم الأحد. وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الدوري متقدما بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، فيما توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

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