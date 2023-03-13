نجم برشلونة معروض على مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول ونيوكاسل

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رياض - احمد صلاح - يعيش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أجواء صعبة للغاية حيث أنه أصبح خارج حسابات المدير الفني الإسباني تشافي وذلك بعد الإهمال الذي قدمه مع الفريق الفترة الأخيرة.ويرغب نجم برشلونة أنسو فاتي في الاستمرار مع الفريق والتواجد داخل قلعة كامب نو الفترة القادمة ولكن مشروع المدير الفني الإسباني يجعله خارج حسابات البارسا.

أنسو فاتي خارج حسابات برشلونة

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية على أن أنسو فاتي أصبح يتواجد على دكة المدير الفني الإسباني تشافي ولا يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع برشلونة واللاعب يرغب في اللعب لدقائق أطول.

نجم برشلونة معروض على كبار إنجلترا

وأوضحت الصحيفة أن مدير أعمال اللاعب أنسو فاتي قام بعرضه على أربعة أندية إنجليزية وهي مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول ونيوكاسل من أجل ضم اللاعب نهاية الموسم الجاري.