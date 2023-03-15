أسود الرافدين يتأهلون إلى نهائي كأس آسيا للشباب

أسود الرافدين يتأهلون إلى نهائي كأس آسيا للشبابتأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، بعد تغلبه على نظيره الياباني 5-3 بركلات الترجيح، في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في أوزبكستان.

وتقدم أسود الرافدين مبكراً عبر علي جاسم في الدقيقة الـ12، ولم يتوقف المنتخب العراقي عند الهدف الأول فقط، بل صنع أكثر من فرصة خطيرة سانحة للتسجيل، لكن الحارس والعارضة كانا في المرصاد.

في الشوط الثاني، سيطر المنتخب الياباني على مجريات اللعب لكن من دون أن يصنع أي خطورة على مرمى منتخب العراق.

ونجح المنتخب العراقي في الحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة الـ83، إذ تعادل منتخب اليابان عبر إيناغا.

في أول شوط إضافي، استعاد العراق التقدم بهدف محمد جميل (د103)، وتعادل منتخب اليابان في الشوط الإضافي الثاني في الدقيقة الـ118 عبر ناوكي كومادا، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح من أجل الحسم.

وحسم العراق نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليتأهل "أسود الرافدين" إلى نهائي البطولة القارية لأول مرة منذ 11 عاما.

وسينتظر منتخب العراق الفائز من مباراة منتخبي كوريا الجنوبية وأوزباكستان، حيث سيجري النهائي السبت 18 آذار/مارس الجاري.