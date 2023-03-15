انت الان تتابع خبر تصريح مرعب من مدرب مانشستر سيتي: “أنا فاشل في دوري أبطال أوروبا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خرج المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا وصرح بعدة تصريحات مثيرة للجدل وألقت الرعب في قلوب وعشاق الفريق السماواي بعد مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا فاشل في دوري الأبطال

وقال بيب جوارديولا في تصريحات بعد المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي بسبعة أهداف دون رد أنه سعيد بالنتيجة التي حققها فريقه على لايبزيج الألماني أمس الثلاثاء والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أن التأهل إلى دور ربع نهائي للمرة السادسة على التوالي أمر جيد ولكنه فاشل في دوري الأبطال لذلك لا داعي للقلق.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا أنه مهما حدث في دوري أبطال أوروبا هذا العام ولو حقق الفريق البطولة ثلاث سنوات متتالية هو سيكون فاشل.