عاجل.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز الكبير على القطن الكاميروني

رياض - احمد صلاح - حافظ الأهلي على آمال التأهل نحو دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه بأربعة أهداف دون رد على حساب مضيفه القطن الكاميروني، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال.محمود كهربا تألق في المباراة وقاد فريق الأهلي لفوز ساحق وكبير على الفريق الكاميروني في عقر داره، بعد أن سجل نجم القلعة الحمراء ثلاثة أهداف.

أهداف محمود كهربا في شباك القطن الكاميروني جاءت في الدقائق 23 و29 و51، بينما سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع للكتيبة الحمراء في الدقيقة 54.