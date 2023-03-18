انت الان تتابع خبر عاجل.. ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخروج الأفريقي على يد شباب بلوزداد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت مباريات الجولة الخامسة بالنسبة إلى مجموعة الزمالك وهى المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، يتواجد فيها كل من الترجي التونسي، المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري بجوار الفارس الأبيض.

الترجي افتتح مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، مع مضيفه المريخ في المباراة التي أقيمت بستاد شهداء بنينا في بني غازي بليبيا.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

وخسر الزمالك بهدفين دون رد، أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، لتكون الخسارة الثالثة لأبناء القلعة البيضاء في دور المجموعات.

الفارس الأبيض غادر بشكل رسمي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات ومعه فريق المريخ، وستكون مباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة مجرد تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

المركز الأول : الترجي 10 نقاط ( 3 انتصارات – تعادل وحيد – هزيمة واحدة).

المركز الثاني : شباب بلوزداد 9 نقاط ( 3 انتصارات – هزيمتين).

المركز الثالث : المريخ 5 نقاط ( انتصار واحد – تعادلين – هزيمتين).

المركز الرابع : الزمالك 4 نقاط ( انتصار واحد – تعادل واحد – 3 هزائم).