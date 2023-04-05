انت الان تتابع خبر أجمل خبر للزملكاوية النهاردة: وحيد في الجهاز الفني الجديد للزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زف مصدر بنادي الزمالك خبر مفاجأة كبيرة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء حيث ضم الجهاز الفني الجديد حارس الفريق السابق ومنتخب مصر عبد الواحد السيد “وحيد”.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تواصل مع حارس الفريق السابق عبد الواحد السيد من أجل التواجد مع الجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي الزمالك أبلغت عبد الواحد السيد بتواجده في منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم وذلك بعدما وقع الاختيار عليه من جانب اللجنة المشكلة لمهمة اختيار المدير الفني الجديد.

وحيد وافق على منصب الزمالك

وأكد المصدر على أن “وحيد” وافق على الفور بالمهمة التي وكلت إليه من أجل شغل منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤكداً على أنه جاهز لخدمة القلعة البيضاء في أي وقت.