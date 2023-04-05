فرايبورغ يقصي بايرن من كأس ألمانيا
فجر فريق فرايبورغ مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بمضيفه بايرن ميونيخ، من دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم، بالفوز عليه في الوقت القاتل 2-1. والتي شهدت تأهل اينتراخت فرانكفورت إلى المربع الذهبي للبطولة بفوزه على ضيفه يونيون برلين 2 /صفر.
وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب فرايبورغ تأخره بهدف أمام بايرن إلى فوز مثير بهدفين، ليلحق الهزيمة بالنادي البافاري في ثاني مباراة له في عهد المدرب الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناجلسمان في الإدارة الفنية.
وبدأ توخيل مشواره مع بايرن ميونيخ بفوز مثير في البوندسليجا على فريقه السابق بروسيا دورتموند 4 2/، لكنه ودع مسابقة كأس ألمانيا من دور الثمانية.
وتقدم دايوت أوباميكانو بهدف لبايرن في الدقيقة 19، لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك نيكولاس هوفلر التعادل لفرايبورغ.
وفي الوقت بدل الضائع حصل فرايبورغ على ضربة جزاء، ترجمها لوكاس هويلير إلى هدف الفوز والعبور إلى المربع الذهبي.
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