أوساسونا يبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا

أوساسونا يبلغ نهائي كأس ملك إسبانيابلغ أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الثلاثاء، رغم تعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو بهدفٍ لمثله بعد التمديد، في إياب الدور نصف نهائي.

فرض بلباو أفضلية واضحة منذ البداية من خلال الاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة وصلت إلى 62 بالمئة وصناعة العديد من الفرص المباشرة على مرمى أوساسونا الذي أجبر على التراجع والدفاع المتأخر في مناطقه.

وأثمر ضغط الفريق الباسكي عن هدف منح به الغاني إينياكي ويليامز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد تمريرة من لاعب الوسط مايكل فيسجا.

ورفع بلباو من نسقه الهجومي مع بداية الشوط الثاني على أمل تعزيز تقدمه وتجاوز خسارة الذهاب (0-1)، غير أن أوساسونا أضهر قتالية وشراسة دفاعية مكنته من عدم استقبال هدف ثاني، ليُجبر الفريقين إلى الذهاب لفترة إضافية لكسر التعادل.

واستطاع أوساسونا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني أن يباغت شباك بلباو بهدف أحرزه بابلو إيباز، وينتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بفضل تفوقه بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب (2-1).

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد الاولى عام 2005 عندما خسر امام ريال بيتيس 1-2 بعد التمديد.

وينتظر أوساسونا في المشهد الختامي المتأهل من مواجهة الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، غدا الأربعاء، علما أن لقاء الذهاب بين الطرفين انتهى لصالح الفريق الكتالوني بهدفٍ دون رد في "سانتياغو برنابيو".