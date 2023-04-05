انت الان تتابع خبر أوساسونا لنهائي كأس ملك أسبانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن نادي أوساسونا من التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تعادل في إياب نصف النهائي أمام مضيفه أثلتيك بلباو بنتيجة (1-1) في مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين بعد تقدم "أسود الباسك" بهدف دون رد في الوقت الأصلي مع فوز (الحمر) ذهابا بنفس النتيجة.



وكان قد تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.



وبعد انتهاء الشوطين الأصليين للمباراة بالتقدم بهدف نظيف لصالح بلباو، لجأ الحكم إلى شوطين إضافيين إزاء تقدم أوساسونا بنفس النتيجة في لقاء الذهاب.



وبعد شد وجذب خلال الوقت الإضافي الأول، تمكن بابلو إيبانيز من فك شفرة شباك أصحاب الأرض بهدف حاسم بعد تلقي تمريرة من جون مونكايولا في الدقيقة (116) من الشوط الإضافي الثاني.



وبهذه النتيجة، يضرب أوساسونا موعدا في نهائي كأس الملك مع الفائز بالبطاقة الثانية بدور نصف النهائي بين برشلونة وريال مدريد، اللذين سيتواجهان في لقاء الإياب مساء الأربعاء على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) مع أفضلية البرسا بعد الفوز ذهابا خارج قواعده بهدف دون رد.