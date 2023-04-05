انت الان تتابع خبر ميسي يعلن القرار النهائي بشأن انتقاله للهلال السعودي: الأسطورة جاب من الأخر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي اليوم الأربعاء القرار النهائي بشأن انتقاله إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قرار ميسي بشأن عرض الهلال

وأكدت صحيفة “tycsports” على أن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي رفض العرض الضخم والذي تجاوز راتب رونالدو مع النصر المقدم من نادي الهلال السعودي من أجل انتقاله إلى الفريق الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسي أكد على رغبته في الاستمرار باللعب داخل القارة الأوروبية سواء مع باريس سان جيرمان الفرنسي أو أي فريق أخر الفترة المقبلة.

عرض الهلال السعودي لميسي

وأوضحت صحيفة “tycsports” أنه بالرغم من العرض الضخم الذي قدمته إدارة نادي الهلال السعودي والذي يتجاوز 400 مليون يورو في الموسم الواحد رفض ليونيل ميسي محاولات الإدارة للانضمام إليهم.